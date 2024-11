Amsterdam begint met proef om werk te vinden voor asielzoekers

Amsterdam begint in januari met een proef om asielzoekers te ondersteunen bij het vinden van werk. In een half jaar hoopt de gemeente zo'n 115 asielzoekers te koppelen aan werk of vrijwilligerswerk.

Een zorgmanager uit Schalkhaar schakelt asielzoekers in om vacatures te vullen, bekijk hoe dat werkt in deze video.

Aan de proef doen in totaal ongeveer 230 asielzoekers mee die verblijven in azc Willinklaan in Nieuw-West. Als het experiment succesvol is, wordt het uitgebreid naar alle opvanglocaties in de stad. Voor de eerste fase, die loopt tot juli volgend jaar, is 750.000 euro beschikbaar, meldt de gemeente donderdag.

De deelnemers gaan vanuit de opvang stappen zetten om "mee te kunnen doen in de samenleving", zoals het leren van de Nederlandse taal en oriëntatie op de arbeidsmarkt. "Dit kan tekorten op de arbeidsmarkt verminderen en het is ook goed voor de mentale gezondheid van asielzoekers", aldus opvangwethouder Rutger Groot Wassink.

Financiële voordelen

De proef heeft volgens de wethouder ook financiële en maatschappelijke voordelen. Elke euro die de gemeente investeert in de begeleiding van statushouders levert in de toekomst een besparing op van 1,40 euro tot 2,90 euro op bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen, blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning mogen werken, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moet een asielaanvraag minimaal zes maanden lopen en werkgevers moeten een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV, iets wat ongeveer vijf weken duurt. Ook moet een bsn worden aangevraagd. Daar zijn momenteel lange wachttijden. Om deze belemmeringen weg te nemen werkt de gemeente in de proef samen met het COA en het UWV.

Ook in andere gemeenten lopen soortgelijke proeven om asielzoekers sneller aan werk te helpen, zoals in Almere, Noordoostpolder en Oss. Vorig jaar schrapte de Raad van State de 24 wekeneis. Daardoor mogen asielzoekers in Nederland nu meer werken dan het eerder toegestane maximum van 24 weken.

