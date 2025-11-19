Rode Kruis slaat alarm: donaties nodig om Oekraïners zware winter door te helpen

Het Rode Kruis doet een dringende oproep om Oekraïners door de winter te helpen. De organisatie zegt 40 miljoen euro nodig te hebben om mensen in het door oorlog getroffen land te voorzien van eten, warmte en hulpgoederen. Volgens het Rode Kruis dreigt een bijzonder zware winter, met aanhoudende aanvallen op energievoorzieningen en stijgende voedselprijzen.

De oproep richt zich naast donateurs ook tot overheden, organisaties en bedrijven. "Oekraïne is eigenlijk een beetje van de radar verdwenen", legt een woordvoerder van het Rode Kruis uit. "Dit terwijl het geld voor hulpverlening opraakt." 60 procent van de bevolking kon vorige winter niet voldoende eten kopen. De economie in het door oorlog geteisterde land heeft het al tijden zwaar.

Oekraïense vluchtelingen bouwden afgelopen zomer een gondel voor de gondelvaart in Giethoorn:

1:19 Oekraïense vluchtelingen hoort er helemaal bij in Giethoorn

De organisatie wil deze winter bijna 500.000 Oekraïners helpen. Het gaat om mensen in kwetsbare situaties die het Rode Kruis helpt met voedsel, financiën, isolatiematerialen en noodpakketten. Daarnaast herstelt het Rode Kruis water- en energievoorzieningen, onder meer voor gemeenschappen rond de frontlinies. Daarvoor is 40 miljoen euro nodig.

Het totale aantal mensen dat hulp nodig heeft in het land, bijvoorbeeld door voedselschaarste, is volgens het Rode Kruis te groot om bij te staan. Het gaat om miljoenen mensen. De organisatie vraagt mensen om Oekraïne niet te vergeten, "nu mensen voor het vierde jaar op rij vaak letterlijk in de kou zitten".