Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rode Kruis slaat alarm: donaties nodig om Oekraïners zware winter door te helpen

Rode Kruis slaat alarm: donaties nodig om Oekraïners zware winter door te helpen

Oekraïne

Vandaag, 07:32

Link gekopieerd

Het Rode Kruis doet een dringende oproep om Oekraïners door de winter te helpen. De organisatie zegt 40 miljoen euro nodig te hebben om mensen in het door oorlog getroffen land te voorzien van eten, warmte en hulpgoederen. Volgens het Rode Kruis dreigt een bijzonder zware winter, met aanhoudende aanvallen op energievoorzieningen en stijgende voedselprijzen.

De oproep richt zich naast donateurs ook tot overheden, organisaties en bedrijven. "Oekraïne is eigenlijk een beetje van de radar verdwenen", legt een woordvoerder van het Rode Kruis uit. "Dit terwijl het geld voor hulpverlening opraakt." 60 procent van de bevolking kon vorige winter niet voldoende eten kopen. De economie in het door oorlog geteisterde land heeft het al tijden zwaar.

Oekraïense vluchtelingen bouwden afgelopen zomer een gondel voor de gondelvaart in Giethoorn:

Oekraïense vluchtelingen hoort er helemaal bij in Giethoorn
1:19

Oekraïense vluchtelingen hoort er helemaal bij in Giethoorn

De organisatie wil deze winter bijna 500.000 Oekraïners helpen. Het gaat om mensen in kwetsbare situaties die het Rode Kruis helpt met voedsel, financiën, isolatiematerialen en noodpakketten. Daarnaast herstelt het Rode Kruis water- en energievoorzieningen, onder meer voor gemeenschappen rond de frontlinies. Daarvoor is 40 miljoen euro nodig.

Het totale aantal mensen dat hulp nodig heeft in het land, bijvoorbeeld door voedselschaarste, is volgens het Rode Kruis te groot om bij te staan. Het gaat om miljoenen mensen. De organisatie vraagt mensen om Oekraïne niet te vergeten, "nu mensen voor het vierde jaar op rij vaak letterlijk in de kou zitten".

Door ANP

Lees ook

Volg jij het nieuws nog? Helft van de mensen kijkt weg bij nieuws over rampen en conflicten
Volg jij het nieuws nog? Helft van de mensen kijkt weg bij nieuws over rampen en conflicten
Nederland en Oekraïne gaan samen drones maken
Nederland en Oekraïne gaan samen drones maken
Meisje (15) uit Veenendaal weer terecht na vertrek uit Oekraïense opvang
Meisje (15) uit Veenendaal weer terecht na vertrek uit Oekraïense opvang

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.