Volg jij het nieuws nog? Helft van de mensen kijkt weg bij nieuws over rampen en conflicten

Oekraïne, Gaza, Libanon, natuurrampen. Je kunt tegenwoordig niet meer het nieuws kijken of lezen of je ziet iets over rampen en conflicten. De helft van de Nederlanders klikt of scrolt weg bij dit soort nieuws. Dit blijkt uit een maandag uitgekomen onderzoek van het Rode Kruis. Dit nieuwsmijden is volgens de hulporganisatie een zorgelijke ontwikkeling, want het blijft belangrijk om nieuws te volgen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Bekijk de video hierboven hoe je onze 'app' installeert.

Nieuws over een ramp of conflict is tegenwoordig maar een klik van ons verwijderd. "Op dit moment zijn er maar liefst 120 conflicten in de wereld", vertelt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. "Ook het aantal natuurrampen, zoals overstromingen of extreme regenval, stijgt. Kortom, er zijn steeds meer mensen in nood." Ondanks het feit dat mensen het belangrijk vinden om nieuws hierover te volgen, scrollen toch veel mensen door, kijken ze weg van de tv of slaan ze nieuwsberichten over een ramp of oorlog over, blijkt dus uit onderzoek.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

1 op de 3 jonge ondervraagden geeft aan regelmatig of zelfs vaak door te scrollen bij nieuws over een ramp of conflict. Volgens Kiki de Bruin, onderzoeker naar nieuwsmijders, heeft dit te maken met een overvloed aan informatie. "Doordat het nieuws maar blijft komen, ontstaat ook het gevoel van onmacht. Er verandert maar niks en we kunnen er niks aan doen. Daardoor kunnen mensen deprimerende gevoelens krijgen en daardoor het nieuws mijden of meer doseren."

Immuun

40 procent van de Nederlanders is meer geraakt door nieuws over een overstroming of oorlog dan een paar jaar geleden. 1 op de 9 mensen is juist minder geraakt door de ellende in de wereld. Zij voelen zich afgestompt of geven aan dat ze "er immuun voor worden". 60 procent van de ondervraagden geeft aan zich machteloos te voelen van al het nieuws over leed.