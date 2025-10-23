Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Juliia (15) spoorloos na vertrek uit Oekraïense opvang in Veenendaal

Vermissing

Vandaag, 11:29

Link gekopieerd

De 15-jarige Juliia uit Veenendaal wordt sinds afgelopen dinsdag vermist. De tiener werd voor het laatste gezien bij de Oekraïense opvang aan het Huzarenpad. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

De politie laat donderdag aan Hart van Nederland weten dat ze vermoedelijk richting het centrum is vertrokken en van daaruit met het openbaar vervoer heeft gereisd. De politie hoopt via tips meer informatie te krijgen over de vermissing van het 15-jarige meisje.

Beeld: Politie

Beeld: Politie

De hulpdiensten hebben een signalement gedeeld: Juliia heeft een lichte huidskleur en donkerblond haar, dat ze meestal in een staart draagt. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een lichte trainingsbroek en een beige hoodie.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we dat uit:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Heb jij meer informatie over deze vermissing? Bel dan met de politie via 0800-6070. Anoniem een tip doorgeven kan ook, via 0800-7000.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.