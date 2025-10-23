Juliia (15) spoorloos na vertrek uit Oekraïense opvang in Veenendaal

De 15-jarige Juliia uit Veenendaal wordt sinds afgelopen dinsdag vermist. De tiener werd voor het laatste gezien bij de Oekraïense opvang aan het Huzarenpad. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

De politie laat donderdag aan Hart van Nederland weten dat ze vermoedelijk richting het centrum is vertrokken en van daaruit met het openbaar vervoer heeft gereisd. De politie hoopt via tips meer informatie te krijgen over de vermissing van het 15-jarige meisje.

De hulpdiensten hebben een signalement gedeeld: Juliia heeft een lichte huidskleur en donkerblond haar, dat ze meestal in een staart draagt. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een lichte trainingsbroek en een beige hoodie.

Heb jij meer informatie over deze vermissing? Bel dan met de politie via 0800-6070. Anoniem een tip doorgeven kan ook, via 0800-7000.