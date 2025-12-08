Kabinet trekt opnieuw portemonnee voor Oekraïne: 700 miljoen extra steun

Het demissionaire kabinet trekt in allerijl 700 miljoen euro extra uit voor Oekraïne. Die stap volgt op een stevige motie van GroenLinks-PvdA om het steunbudget voor volgend jaar met 2 miljard te verhogen. Het kabinet kijkt begin 2026 opnieuw waar de rest van het bedrag vandaan moet komen.

Uit stukken aan de Tweede Kamer blijkt dat een half miljard wordt weggehaald bij de begroting van Defensie. Nog eens 200 miljoen komt van Buitenlandse Zaken. Volgens ministers Eelco Heinen, Ruben Brekelmans en David van Weel is dat voldoende om in het eerste kwartaal van 2026 door te kunnen gaan met militaire leveringen. Nederland heeft sinds het uitbreken van de oorlog al ruim 17 miljard euro toegezegd.

Naast geld stuurt Nederland ook materiaal naar het Oost-Europese land. Eind mei vertrokken de laatste Nederlandse F-16’s richting Oekraïne. Het vertrek liet de piloten van de luchtmacht niet onberoerd, zoals te zien is in de onderstaande video:

2:07 Stiekem traantje wegpinken bij vertrek Nederlandse F-16's naar Oekraïne

Meer geld vinden

De ministers waarschuwen dat het de komende maanden spannend wordt om nog meer geld te vinden. Ze schrijven dat Nederland “tegen de grenzen aanloopt”. En dat terwijl er jaarlijks zo’n 3,5 miljard euro naar Oekraïne gaat, maar al 2 miljard van het budget voor 2026 nu al op is.

De extra 700 miljoen komt vrij doordat delen van de begroting dit jaar niet volledig worden gebruikt. Bij Defensie vallen projecten duurder of later uit door de dollarkoers en vertragingen. Buitenlandse Zaken gebruikt minder geld voor de Europese Vredesfaciliteit, waardoor daar ruimte ontstaat.

Flinke spanningen in Kamer door motie

De motie zorgde eerder voor flinke spanning in de Kamer. Premier Dick Schoof wilde wachten tot de voorjaarsnota voordat hij zich vastlegde op extra steun. Hij vond dat vooral andere EU-landen, vooral in Zuid-Europa, eerst hun bijdrage moesten verhogen. De Kamer hield echter vol en dwong het kabinet tot actie.