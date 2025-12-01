Kabinet trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor VS-wapens voor Oekraïne

Het kabinet trekt nog eens 250 miljoen euro uit om defensiemateriaal uit de VS voor Oekraïne te kopen. Dat heeft demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans aangekondigd in Brussel. Aankopen via de VS zijn "de enige manier om in heel korte tijd meer munitie voor luchtverdediging die kant op te krijgen", zei Brekelmans.

Het gaat onder meer om munitie voor F-16's die Oekraïne heel hard nodig heeft, zei de minister. Met de 250 miljoen wordt ook allerlei ander materiaal uit Amerikaanse voorraad gekocht. "Het is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Oekraïne zichzelf beter kan verdedigen in deze hele zware winter."

Eind mei vertrokken de laatste Nederlandse F-16’s richting Oekraïne. Het vertrek liet de piloten van de luchtmacht niet onberoerd, zoals te zien is in de onderstaande video.

Amerikaanse wapens nodig

NAVO-baas Mark Rutte probeert elke maand 1 miljard euro bij elkaar te krijgen om Oekraïne aan de benodigde wapens te helpen. Dat bedrag zegt Oekraïne aan Amerikaanse wapens nodig te hebben om de strijd tegen Rusland te kunnen volhouden.

Het gaat onder meer om Patriot-luchtverdedigingsraketten en andere wapens die alleen de Verenigde Staten kunnen leveren. Europese bondgenoten schaffen die sinds de zomer voor Oekraïne aan, nu de VS ze niet meer willen geven.

Acuut de steun nodig

Volgens Brekelmans zijn er meer landen die van plan zijn opnieuw bij te dragen aan dit zogeheten PURL-initiatief. Nederland was de eerste donor en tot dusver ook een van de royaalste. Toezeggingen komen vooral uit Noord-Europa.

Het is belangrijk om naast onderhandelingen over vrede Oekraïne militair en financieel te blijven steunen, benadrukte Brekelmans in Brussel. "Terwijl de Russen aan tafel zitten, blijven ze doorgaan met hun terreur. De Russen willen de wil van de Oekraïense bevolking breken, ze willen dat deze winter voor Oekraïne ondraaglijk wordt. Als we Oekraïne die winter willen doorhelpen, hebben ze acuut die steun nodig."