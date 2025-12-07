Volg Hart van Nederland
Drone was 'onbekend object' waar gevechtsvliegtuigen voor opstegen: 'Geen directe dreiging'

Vandaag, 17:03 - Update: 1 uur geleden

Het onbekende object, waar de Koninklijke Luchtmacht zondag twee gevechtsvliegtuigen voor liet opstijgen vanaf de militaire vliegbasis in Volkel, was een drone. 'De drone heeft het luchtruim weer verlaten en vormde geen directe dreiging', laat defensie zondagmiddag weten.

'Vliegverkeer heeft geen hinder ondervonden van de drone. De F-35’s zijn weer teruggekeerd op vliegbasis Volkel', aldus Defensie.

Een 'Quick Reaction Alert' (QRA) ging zondagochtend uit. Dat wordt volgens het ministerie van Defensie gealarmeerd wanneer defensiepersoneel opmerkt dat er een onbekend toestel het luchtruim binnenvliegt zonder zich te identificeren.

Door Redactie Hart van Nederland

