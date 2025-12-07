Twee gevechtsvliegtuigen opgestegen vanaf Volkel om 'object in luchtruim'

De Koninklijke Luchtmacht heeft twee gevechtsvliegtuigen laten opstijgen vanaf de militaire vliegbasis in Volkel.

Een 'Quick Reaction Alert' (QRA) is zondagochtend uitgegaan, aldus de Koninklijke Luchtmacht. Die wordt volgens het ministerie van Defensie gealarmeerd wanneer defensiepersoneel opmerkt dat er een onbekend toestel het luchtruim binnenvliegt zonder zich te identificeren.

Een woordvoerder kan niet ingaan op de vraag of het hier mogelijk om een drone gaat. Het moet in ieder geval een "object zijn in het luchtruim dat waar te nemen is op de radar". De woordvoerder heeft geen cijfers paraat over hoe vaak zo'n QRA per jaar uitgaat. Het is nog onbekend wanneer er meer informatie gedeeld wordt over de situatie zondag.