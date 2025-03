Meerderheid Tweede Kamer stemt alsnog tegen groot Europees defensieplan

Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer heeft alsnog tegen de herbewapeningsplannen van de Europese Commissie gestemd. De leiders van de Europese lidstaten, waaronder premier Dick Schoof, gingen vorige week donderdag echter al unaniem akkoord met de verdere uitwerking. De plannen moeten ervoor zorgen dat de komende jaren 800 miljard euro in veiligheid en defensie wordt geïnvesteerd.

In de bovenstaande video komen een handelaar in munitie en een hoogleraar politicologie aan het woord om de voor- en nadelen van Nederlandse munitiebedrijven te bespreken.

De motie werd vorige week woensdag ingediend tijdens het debat met premier Schoof over de Europese top. Er werd een dag later over gestemd, maar omdat indiener Joost Eerdmans (JA21) vastzat in de file, staakten de stemmen. Daarom mochten de Kamerleden zich dinsdag opnieuw over de motie uitspreken. 73 Kamerleden van onder andere coalitiepartijen PVV, NSC en BBB stemden in met een motie om niet mee te doen aan 'Herbewapen Europa'. 71 Kamerleden steunen het pakket wel.

Verdeeldheid in Kamer

Pieter Omtzigt van NSC steunde de motie omdat hij fundamenteel tegen eurobonds en versoepeling van de Europese begrotingsregels is. Volgens tegenstander Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) zijn het uitzonderlijke tijden en moet het debat niet draaien om partijpolitiek. D66'er Rob Jetten waarschuwde vooraf dat Schoof in de EU in zijn hemd zou staan als de Kamer niet zou instemmen met de defensieplannen.

Wat zijn Eurobonds? Eurobonds zijn leningen die landen in Europa samen aangaan. Normaal gesproken leent elk land apart geld door obligaties te verkopen, maar met Eurobonds doen alle landen dit samen en delen ze de verantwoordelijkheid. Dit betekent dat sterke economieën, zoals Duitsland, helpen om de rente laag te houden, waardoor zwakkere landen, zoals Italië, goedkoper kunnen lenen. Sommige landen vinden dit eerlijk, omdat ze samen in de euro zitten en elkaar moeten helpen. Andere landen, zoals Nederland, zijn er juist op tegen, omdat ze niet willen betalen voor de schulden van andere landen.

Eerdmans vindt de uitspraak van de Tweede Kamer onverenigbaar met de steun van Schoof voor het Europese plan. Daarom vroeg hij om een debat met de minister-president voordat Schoof volgende week donderdag naar de Europese top vertrekt. Ondanks steun van oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, CDA en D66 haalde zijn verzoek geen meerderheid. Andere Kamerleden wezen erop dat er komende dinsdag al een debat is over de EU-top.

Terugkomen op besluit

PVV-leider Geert Wilders stelde voorafgaand aan de stemming dat Schoof terug naar Brussel moet als een Kamermeerderheid tegen herbewapening stemt. "Zo hoort het in een democratie." Op de vraag of de minister-president voor zijn beurt heeft gesproken in Brussel, antwoordde Wilders: "Er lag nog geen uitspraak van de Kamer, dus dat is een risico dat hij loopt." Volgens Wilders moet Schoof, als de Kamer vervolgens iets anders beslist, zich daarnaar voegen.

De VVD wil niet terugkomen op de steun die premier Schoof vorige week op de top in Brussel heeft uitgesproken. Dat zou onverantwoord zijn en Nederland in de EU buitenspel zetten, aldus VVD'er Eric van der Burg.

'Onder de bus gegooid'

"Het is onbestaanbaar dat Nederland zichzelf zo isoleert via de Kamer", vindt Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). "Drie van de vier coalitiepartijen hebben de minister-president onder de bus gegooid vandaag", zei hij, verwijzend naar PVV, NSC en BBB. CDA-leider Henri Bontenbal sloot zich daarbij aan. "Ik vind dat we de premier niet met een duidelijke boodschap naar Europa sturen."

De Europese Commissie werkt de herbewapeningsplannen op dit moment verder uit. Daarover kan de Kamer zich later nog uitspreken, aldus het kabinet.

