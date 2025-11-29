'Stop. Limburg trekt een streep': bestuurders slaan alarm om bedreigingen

Met een grote advertentie in De Limburger protesteren alle bestuurders in de provincie zaterdag tegen dreigementen en intimidatie die ze over zich heen krijgen. "Stop. Limburg trekt een streep", staat boven de tekst, die is ondertekend door gouverneur Emile Roemer, burgemeesters, wethouders en gemeenteraden, Gedeputeerde en Provinciale Staten en het bestuur van Waterschap Limburg.

Volgens de krant zelf was de bedreiging van de Venlose burgemeester Antoin Scholten "de spreekwoordelijke druppel". In die gemeente zijn bestuurders en raadsleden onlangs geïntimideerd om de komst van asielopvang.

Scheldpartijen, intimidatie en bedreiging

In de advertentie staat: "Een democratie kan niet zonder mensen die besluiten nemen. Volksvertegenwoordigers en bestuurders die belangen afwegen, moeilijke discussies voeren en vervolgens samen knopen doorhakken. Hoe lastig dat soms ook is." Volgens de ondertekenaars zetten meer dan negenhonderd Limburgers zich daar dagelijks voor in. Die krijgen echter steeds vaker te maken met scheldpartijen, online beledigingen, intimidatie en anonieme bedreigingen.

"In onze samenleving mag iedereen z'n mening laten horen. Dus praat mee, meng je in het open debat, maar doe het met respect en liefst wat begrip voor elkaar. Schreeuwen, beledigen, intimideren, bedreigen? We zijn er helemaal klaar mee."