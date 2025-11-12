Burgemeester van Drimmelen nu ook thuis bedreigd, doet aangifte

De burgemeester van Drimmelen, Boy Scholtze (VVD), is bedreigd bij zijn huis. Via sociale media laat hij weten dat hij aangifte heeft gedaan. Wat er precies is voorgevallen, maakt de burgemeester van de Brabantse gemeente niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat de 34-jarige Scholtze het doelwit is. Een half jaar na zijn aantreden in december 2022 werd er een stoeptegel door de voorruit van zijn huis gegooid. Een paar maanden later werd hij met opzet bijna aangereden toen hij van zijn auto naar het gemeentehuis liep. De toen 76-jarige man die hiervoor werd opgepakt, schold Scholtze ook uit om zijn geaardheid. Scholtze is homoseksueel en woont samen met zijn echtgenoot.

De burgemeester van Drimmelen reageerde eerder op de dreigementen en beledigingen die hij van een man had ontvangen die hem uitschold om zijn geaardheid:

1:04 Burgemeester Drimmelen na poging aanrijden: 'Maakt me strijdbaar'

Door de bedreiging wordt de burgemeester nu extra beveiligd. "Deze maatregelen zijn van invloed op mijn agenda en op afspraken die een openbaar karakter hebben. Tot mijn spijt kan ik daardoor voorlopig mijn ambt niet altijd vervullen op de open en transparante manier zoals u van mij gewend bent", aldus Scholtze.