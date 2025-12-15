Volg Hart van Nederland
Keijzer kraakt plan gratis pendelbus azc Ter Apel: 'Ze moeten buskaartje kopen'

Beleid

Vandaag, 13:55 - Update: 4 minuten geleden

Demissionair minister voor Asiel en Migratie Mona Keijzer ziet niets in het plan om de pendelbus tussen station Emmen en het azc in Ter Apel gratis te maken. Vorige week werd het plan aangekondigd omdat de veiligheid van chauffeurs en reizigers onder druk staat door de vele incidenten op de reguliere buslijn 73. Maar minister Keijzer is het daar niet mee eens: "In Nederland koop je een buskaartje", zegt ze.

Het plan volgde na overleg tussen onder andere burgemeester van Emmen en Westerwolde en het OV-bureau. Door de partijen werd besloten de gratis pendelbus zo snel mogelijk in te zetten. Zo hoeven reizigers tussen het azc en het station minder vaak gebruik te maken van de drukke lijn 73.

'Je hebt je te gedragen'

Als het aan de demissionaire minister ligt, gaat dat hele plan dus niet door. "Er is nog geen besluit genomen, ik weet dat de wens bestaat bij sommigen. Maar ik vind dat als mensen zich misdragen, moet je het niet gratis voor ze maken. Dat moet je zorgen dat het misdragen stopt. En daar ben ik mee bezig", vertelt de demissionair minister tijdens een werkbezoek aan Ter Apel.

Het steekt de minister dat de gratis buslijn een soort beloning lijkt voor misdragingen. "Je hebt je te gedragen als je hier komt. In Nederland koop je een buskaartje, dat geldt voor Nederlanders en dat geldt zeker voor mensen die hier te gast zijn", besluit ze.

Druk op gewone bussen moet afnemen

De pendelbus wordt uitgevoerd door Drenthe Tours en valt onder besloten vervoer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid regelt dit samen met de gemeenten. Busvervoerder Qbuzz verwacht dat de druk op hun gewone bussen, waaronder lijn 73, hierdoor afneemt. "De kracht zit in de combinatie van maatregelen", zegt directeur Laurence Hovenkamp. "Het vrij beschikbaar stellen van de pendeldienst is wat mij betreft een cruciale stap om het hele pakket te laten slagen."

Er waren al eerdere maatregelen. Het COA zet hosts in die reizigers vanuit het azc begeleiden. Op station Emmen lopen toezichthouders rond en Qbuzz laat boa's meerijden op de reguliere bussen. Chauffeurs en boa's hebben tijdelijk portofoons om direct contact te houden. Ook zijn er twee extra toezichthouders ingezet voor veiligheid en controle.

Door Redactie Hart van Nederland

