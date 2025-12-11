Volg Hart van Nederland
Qbuzz zwicht voor overlast asielzoekers: bus naar Ter Apel wordt gratis

Verkeer

Vandaag, 06:49 - Update: 1 uur geleden

De pendelbus tussen station Emmen en het azc in Ter Apel wordt gratis, meldt RTV Drenthe. Vervoerder Qbuzz zegt dat dit nodig is omdat de veiligheid van chauffeurs en reizigers onder druk staat door meer incidenten op lijn 73. Het bedrijf spreekt van "impactvolle en zeer vervelende situaties" voor buschauffeurs.

Na overleg tussen de burgemeesters van Emmen en Westerwolde, het OV-bureau en Qbuzz is besloten de gratis pendelbus zo snel mogelijk in te zetten. Zo hoeven reizigers tussen het azc en het station minder vaak gebruik te maken van de drukke lijn 73.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel:

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel
2:06

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

Cruciale stap

De pendelbus wordt uitgevoerd door Drenthe Tours en valt onder besloten vervoer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid regelt dit samen met de gemeenten. Qbuzz verwacht dat de druk op de gewone bussen hierdoor afneemt. "De kracht zit in de combinatie van maatregelen", zegt directeur Laurence Hovenkamp. "Het vrij beschikbaar stellen van de pendeldienst is wat mij betreft een cruciale stap om het hele pakket te laten slagen."

Er waren al eerdere maatregelen. Het COA zet hosts in die reizigers vanuit het azc begeleiden. Op station Emmen lopen toezichthouders rond en Qbuzz laat boa's meerijden op de reguliere bussen. Chauffeurs en boa's hebben tijdelijk portofoons om direct contact te houden. Ook zijn er twee extra toezichthouders ingezet voor veiligheid en controle.

Door Redactie Hart van Nederland

