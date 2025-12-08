Volg Hart van Nederland
Aantal asielzoekers in Ter Apel weer boven limiet, dwangsom nadert 2,5 miljoen

Beleid

Vandaag, 10:17 - Update: 3 uur geleden

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven het hele weekeinde meer dan 2000 asielzoekers. Dat is boven de afgesproken grens, waardoor het COA opnieuw dwangsommen moet betalen. De drukte was zo’n twee weken onder de limiet gebleven.

Het COA heeft met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, afgesproken dat het aanmeldcentrum maximaal 2000 asielzoekers mag opvangen. Voor elke dag dat dit aantal wordt overschreden, moet het COA 50.000 euro betalen.

Er heerst al jaren veel onrust rondom het aanmeldcentrum in Westerwolde:

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel
2:06

Te weinig noodopvangplekken

Dat het aanmeldcentrum zo vaak te vol is, komt doordat er in reguliere asielzoekerscentra te weinig plek is. Gemeenten bieden daarnaast te weinig noodopvangplekken aan om mensen tijdelijk onderdak te geven. Door de woningnood kunnen bovendien duizenden statushouders, erkende vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, niet doorstromen naar reguliere woningen. Daardoor komen duizenden plekken in asielzoekerscentra niet vrij voor nieuwkomers.

Het COA moest vorig jaar al 1,5 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente Westerwolde vanwege de aanhoudende drukte. Westerwolde wil dat geld gebruiken voor de ontwikkeling van het centrum van Ter Apel. De gemeenteraad bespreekt in de eerste helft van volgend jaar waaraan het geld dat nu binnenkomt, besteed kan worden.

2,25 miljoen euro

In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er 2035 mensen en in de nacht van zaterdag op zondag 2061. In de nacht van zondag op maandag was dat verder opgelopen naar 2076 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 12 november, bijna een maand geleden.

Het totale bedrag aan dwangsommen is nu opgelopen tot 2,25 miljoen euro. Het maximum is 5 miljoen euro

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

