OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kabinet neemt extra maatregelen na incidenten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Beleid

Vandaag, 16:35

Link gekopieerd

Het kabinet neemt per direct extra maatregelen om de veiligheid en de openbare orde rond het aanmeldcentrum in Ter Apel te verbeteren.

Nieuwe asielzoekers die nog niet kunnen instromen in het aanmeldcentrum, worden vanaf woensdag overdag opgevangen in het voormalige DISA-pand op het terrein. Dat gebouw werd eerder gebruikt door de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers. Daarmee moet een einde komen aan de situatie waarin groepen asielzoekers op het terrein voor het aanmeldcentrum verblijven.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Aanleiding zijn meerdere incidenten in de afgelopen weken, waaronder opstootjes, intimidatie en twee steekincidenten. Vanwege de veiligheidszorgen schortten het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland vrijdag hun hulpverlening op het voorterrein tijdelijk op, zo is te zien in bovenstaande video. Na overleg tussen het ministerie, het COA, de gemeente Westerwolde, de politie en het Rode Kruis zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Extra toezicht

Het gebied rond het aanmeldcentrum is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan preventief worden gefouilleerd. Ook worden extra camera's geplaatst en komen er meer boa's en COA-beveiligers. In het DISA-pand gelden strikte huisregels. Bij overlast kan de toegang worden ontzegd en waar mogelijk volgt strafrechtelijke vervolging.

Minister Bart van den Brink noemt overlast, intimidatie en bedreiging "onacceptabel". Volgens hem moeten hulpverleners en medewerkers hun werk veilig kunnen doen. De minister benadrukt dat de maatregelen nodig zijn voor de korte termijn, maar dat een blijvende oplossing alleen mogelijk is met meer opvangplekken, een lagere instroom, hogere terugkeer, een snellere uitstroom naar gemeentelijke huisvesting en een goede uitvoering van de spreidingswet.

'Het blijft pleisters plakken'

Het Rode Kruis hervat vanaf woensdag de hulpverlening in Ter Apel. De organisatie gaat aan de slag vanuit het voormalige DISA-pand. Volgens de organisatie biedt de nieuwe locatie meer veiligheid voor hulpverleners en de mensen die hulp nodig hebben. De organisatie benadrukt wel dat de onderliggende problemen niet zijn opgelost. "We gaan van een veld naar een kantoorpand. Dat is vele malen beter. Maar het blijft pleisters plakken."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man (29) aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel
Man (29) aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel
Waterleidingbreuk in Apeldoorn zet straat blank: bewoners komen in actie
Waterleidingbreuk in Apeldoorn zet straat blank: bewoners komen in actie
Opnieuw onrust in Ter Apel: meerdere vechtpartijen na vertrek hulpverleners
Opnieuw onrust in Ter Apel: meerdere vechtpartijen na vertrek hulpverleners
Rode Kruis stopt met hulpverlening bij Ter Apel vanwege onveilige situatie
Rode Kruis stopt met hulpverlening bij Ter Apel vanwege onveilige situatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.