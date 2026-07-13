Kabinet neemt extra maatregelen na incidenten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Het kabinet neemt per direct extra maatregelen om de veiligheid en de openbare orde rond het aanmeldcentrum in Ter Apel te verbeteren.

Nieuwe asielzoekers die nog niet kunnen instromen in het aanmeldcentrum, worden vanaf woensdag overdag opgevangen in het voormalige DISA-pand op het terrein. Dat gebouw werd eerder gebruikt door de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers. Daarmee moet een einde komen aan de situatie waarin groepen asielzoekers op het terrein voor het aanmeldcentrum verblijven.

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Aanleiding zijn meerdere incidenten in de afgelopen weken, waaronder opstootjes, intimidatie en twee steekincidenten. Vanwege de veiligheidszorgen schortten het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland vrijdag hun hulpverlening op het voorterrein tijdelijk op, zo is te zien in bovenstaande video. Na overleg tussen het ministerie, het COA, de gemeente Westerwolde, de politie en het Rode Kruis zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Extra toezicht

Het gebied rond het aanmeldcentrum is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan preventief worden gefouilleerd. Ook worden extra camera's geplaatst en komen er meer boa's en COA-beveiligers. In het DISA-pand gelden strikte huisregels. Bij overlast kan de toegang worden ontzegd en waar mogelijk volgt strafrechtelijke vervolging.

Minister Bart van den Brink noemt overlast, intimidatie en bedreiging "onacceptabel". Volgens hem moeten hulpverleners en medewerkers hun werk veilig kunnen doen. De minister benadrukt dat de maatregelen nodig zijn voor de korte termijn, maar dat een blijvende oplossing alleen mogelijk is met meer opvangplekken, een lagere instroom, hogere terugkeer, een snellere uitstroom naar gemeentelijke huisvesting en een goede uitvoering van de spreidingswet.

'Het blijft pleisters plakken'

Het Rode Kruis hervat vanaf woensdag de hulpverlening in Ter Apel. De organisatie gaat aan de slag vanuit het voormalige DISA-pand. Volgens de organisatie biedt de nieuwe locatie meer veiligheid voor hulpverleners en de mensen die hulp nodig hebben. De organisatie benadrukt wel dat de onderliggende problemen niet zijn opgelost. "We gaan van een veld naar een kantoorpand. Dat is vele malen beter. Maar het blijft pleisters plakken."