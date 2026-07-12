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Opnieuw onrust in Ter Apel: meerdere vechtpartijen na vertrek hulpverleners

Crime

Vandaag, 07:49

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Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het zaterdagavond opnieuw onrustig geweest. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen. Dat gebeurde op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk bij de ingang van het aanmeldcentrum.

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Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk stopten vrijdag met hun hulpverlening. Beide organisaties zeggen dat de situatie voor hulpverleners en hulpvragers niet langer veilig is. In de afgelopen weken vonden bij het aanmeldcentrum meerdere incidenten plaats.

In bovenstaande video hoor je wat er zaterdagavond is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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