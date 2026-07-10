Rode Kruis stopt met hulpverlening bij Ter Apel vanwege onveilige situatie

Het Rode Kruis stopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de hulporganisatie is de situatie voor zowel hulpverleners als mensen die hulp nodig hebben niet langer veilig.

De afgelopen weken vonden meerdere incidenten plaats bij het aanmeldcentrum. Volgens het Rode Kruis wordt de veiligheid verstoord door een kleine groep overlastgevers. Het zou gaan om een klein groepje mannen "dat doorgaans niet bij de hulpvragers hoort".

Kort na de aankondiging van het Rode Kruis liet ook VluchtelingenWerk weten de hulpverlening in Ter Apel noodgedwongen stil te leggen. De organisatie noemt het een zwaar besluit, waarvan juist de meest kwetsbare mensen de dupe worden. Volgens VluchtelingenWerk wordt de onveilige situatie vooral veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op een verblijfsvergunning in Nederland.

Eerder maakte het Rode Kruis zich zorgen om de te weinig slaapplekken in Ter Apel, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Ingrijpende beslissing

Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis spreekt van een ingrijpende beslissing. "We beseffen wat dit betekent voor de mensen die wij hulp bieden. Maar we kunnen niet anders", zegt hij. Tegelijkertijd roept hij gemeenten opnieuw op om meer opvangplekken beschikbaar te stellen, zodat de druk op Ter Apel afneemt.

Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk boden de afgelopen zeven weken hulp bij het aanmeldcentrum.