OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rode Kruis stopt met hulpverlening bij Ter Apel vanwege onveilige situatie

Beleid

Vandaag, 19:25

Link gekopieerd

Het Rode Kruis stopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de hulporganisatie is de situatie voor zowel hulpverleners als mensen die hulp nodig hebben niet langer veilig.

De afgelopen weken vonden meerdere incidenten plaats bij het aanmeldcentrum. Volgens het Rode Kruis wordt de veiligheid verstoord door een kleine groep overlastgevers. Het zou gaan om een klein groepje mannen "dat doorgaans niet bij de hulpvragers hoort".

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Kort na de aankondiging van het Rode Kruis liet ook VluchtelingenWerk weten de hulpverlening in Ter Apel noodgedwongen stil te leggen. De organisatie noemt het een zwaar besluit, waarvan juist de meest kwetsbare mensen de dupe worden. Volgens VluchtelingenWerk wordt de onveilige situatie vooral veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op een verblijfsvergunning in Nederland.

Eerder maakte het Rode Kruis zich zorgen om de te weinig slaapplekken in Ter Apel, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Ingrijpende beslissing

Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis spreekt van een ingrijpende beslissing. "We beseffen wat dit betekent voor de mensen die wij hulp bieden. Maar we kunnen niet anders", zegt hij. Tegelijkertijd roept hij gemeenten opnieuw op om meer opvangplekken beschikbaar te stellen, zodat de druk op Ter Apel afneemt.

Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk boden de afgelopen zeven weken hulp bij het aanmeldcentrum.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Groningen opent opnieuw noodopvang voor asielzoekers uit Ter Apel
Groningen opent opnieuw noodopvang voor asielzoekers uit Ter Apel
Sporthal Gieten opent opnieuw deuren voor nachtopvang asielzoekers Ter Apel
Sporthal Gieten opent opnieuw deuren voor nachtopvang asielzoekers Ter Apel
Grote zorgen om situatie in Ter Apel: 'Zo kan het niet langer'
Grote zorgen om situatie in Ter Apel: 'Zo kan het niet langer'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.