Waterleidingbreuk in Apeldoorn zet straat blank: bewoners komen in actie

Een grote waterleidingbreuk heeft zondag overlast in Apeldoorn veroorzaakt. Water stroomde door de straat en vond zijn weg naar meerdere woningen. Zo'n 45 woningen hebben geen stromend water of kampen met een lage waterdruk.

Het gaat om adressen aan de Dorpersveld, Ambachtsveld, Kanaal Zuid en in de omgeving daarvan. Waterbedrijf Vitens is ter plaatse om het water weg te pompen en de leiding te repareren, meldt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde aan de Dorpersveld. De eerst melding kwam volgens Vitens rond 09.00 uur binnen. Omdat het water meerdere woningen binnen leek te treden, bundelden bewoners zelf hun krachten om grotere schade tegen te gaan. Met het zand dat door het water naar boven was gekomen, maakten ze geïmproviseerde dammen. Daarnaast plaatsten ze zakken en andere barrières voor de deur om het water tegen te houden.

Waterleiding herstellen

Vitens is inmiddels ter plaatse gekomen. Het waterbedrijf heeft de afsluiters dichtgedraaid, zodat het water niet meer naar het lek kan stromen. Op dit moment wordt het water weggepompt. Daarna wordt de leiding gerepareerd. Hoe groot de schade is, kan het bedrijf nog niet zeggen. Eerst moet de waterleiding worden hersteld zodat mensen weer stromend water hebben. Vitens verwacht rond 13.00 uur klaar te zijn met de werkzaamheden.

Volgens een correspondent ter plaatse zouden omwonenden ook contact hebben opgenomen met de brandweer, maar die kwam niet ter plaatse. De veiligheidsregio laat aan ons weten dat zij niet nodig waren, omdat Vitens zelf op tijd ter plaatse kon komen.