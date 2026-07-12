OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee gewonden bij schietincident Wassenaar, slachtoffers gevonden in woning

Crime

Vandaag, 08:26

Link gekopieerd

Bij een schietpartij in een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in Wassenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 03.45 uur een melding van een schietincident in of bij een woning. Meerdere politie-eenheden, ambulances en een mobiel medisch team kwamen met spoed naar de straat.

Agenten troffen in de woning twee gewonden aan. Eén van hen is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt onderzocht welke rol de aangehouden verdachte precies heeft gehad bij het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.