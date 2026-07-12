Twee gewonden bij schietincident Wassenaar, slachtoffers gevonden in woning

Bij een schietpartij in een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in Wassenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 03.45 uur een melding van een schietincident in of bij een woning. Meerdere politie-eenheden, ambulances en een mobiel medisch team kwamen met spoed naar de straat.

Agenten troffen in de woning twee gewonden aan. Eén van hen is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt onderzocht welke rol de aangehouden verdachte precies heeft gehad bij het incident.