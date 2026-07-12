Man (29) aangehouden na vechtpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel

De politie heeft zaterdagavond een 29-jarige man aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De verdachte werd door de beveiliging overgedragen aan agenten, meldt de politie.

In bovenstaande video vertellen we je wat er zaterdagavond is gebeurd.

Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk bij de ingang van het aanmeldcentrum. Beide organisaties besloten hun werkzaamheden daar te stoppen, omdat de situatie volgens hen niet langer veilig was voor hulpverleners en hulpvragers.

Politie niet verantwoordelijk

De politie laat weten dat zij beschikbaar is als dat nodig is, maar niet verantwoordelijk is voor het toezicht of de beveiliging van het terrein. Wel zegt de politie het beeld van toenemende spanningen op het voorterrein te herkennen en hierover voortdurend contact te hebben met de betrokken organisaties.