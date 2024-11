Kabinet blijft overeind, coalitie opgelucht: 'Lucht is geklaard'

De politieke storm rondom het opstappen van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën) leidde tot een intensief crisisoverleg in het Catshuis. Het kabinet blijft overeind, en de vier coalitieleiders zijn opgelucht.

PVV-leider Geert Wilders toont zich opgelucht na afloop van de lange gesprekken. "We gaan door, dus ik ben daar heel blij mee," zei hij. Hij benadrukt dat er nog veel belangrijke kwesties zijn die het kabinet moet aanpakken, zoals inkomensbeleid en asielzaken. Over de aanleiding van de crisis, waaronder racistische uitspraken die NSC-staatssecretaris Achahbar tot haar vertrek brachten, wilde Wilders weinig kwijt: "Ik weet niet wat er in de ministerraad is besproken."

'Lucht is geklaard'

VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat de lucht is geklaard na het intensieve overleg. "Het was een spannende dag," zei ze, maar benadrukte dat de coalitie gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel toont richting het land en de kiezers. Over de uitlatingen die Achahbar hebben doen besluiten op te stappen, bleef ze op de vlakte. Ze noemde het vertrek "heel spijtig" maar verwees naar Achahbars eigen verklaring.

NSC: Geen racistische uitspraken

Nicolien van Vroonhoven, tijdelijk fractievoorzitter van de NSC, noemde het crisisoverleg "heftig". Ze stelde dat er gewerkt moet worden aan betere verhoudingen binnen de coalitie. "Woorden doen ertoe," benadrukte ze, verwijzend naar de rauwere omgangsvormen die Achahbar noemde als reden voor haar vertrek. Toch ontkende ze stellig dat er sprake zou zijn van racistische uitspraken.

Ook BBB-leider Caroline van der Plas is opgelucht dat de crisis is bezworen. "Ik ben heel blij dat we eruit zijn gekomen," zei ze. Over de details van de spanningen hield ook zij zich op de vlakte. Wel sprak ze haar waardering uit voor Achahbar, die ze een "goede staatssecretaris en een aardige vrouw" noemde.