Staatssecretaris Achahbar geeft toelichting op ontslag: 'Met pijn in hart'

Staatssecretaris van Toeslagen Nora Achahbar heeft officieel haar ontslag ingediend en een toelichting gedeeld met de buitenwereld. Koning Willem-Alexander heeft dit ontslag inmiddels verleend. In een brief aan de Kamer, waarvan ze de tekst ook op sociale media heeft geplaatst, schrijft ze dat "de polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken" de reden voor haar vertrek zijn.

Achahbar, zelf van Marokkaanse komaf, kon niet langer leven met de harde toon van collega-bewindspersonen over mensen met een islamitische of migratie-achtergrond. Felle uitspraken maandag over de verantwoordelijken voor het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam maakten voor haar de maat vol. Maar ook andere (openbare) uitspraken hebben aan haar beslissing bijgedragen.

'Kloof'

Over polarisatie schrijft ze in haar bericht het volgende: "Polarisatie in de samenleving is gevaarlijk omdat het de onderlinge verbondenheid tussen mensen ondermijnt. Daardoor gaan we elkaar zien als tegenstanders in plaats van als medemensen. Polarisatie creëert een kloof die wederzijds begrip en respect verstoort en waardoor vreedzaam samenleven steeds moeilijker wordt. Wanneer we elkaar niet meer kunnen horen of begrijpen, raken we verstrikt in vijandigheid. Op die manier kunnen we ook niet meer werken aan gemeenschappelijke doelen."

De Marokkaans-Nederlandse Achahbar accepteerde de baan als staatssecretaris om toeslagenouders te helpen. Ze voelde naar eigen zeggen "een sterke intrinsieke motivatie om rechtvaardigheid, menselijkheid en vertrouwen terug te brengen binnen de overheid". Ze noemt het toeslagenschandaal "een tragisch verhaal van onrecht, indirecte discriminatie en onterechte beschuldigingen van fraude". De NSC-politica vindt het spijtig dat ze niet verder kan met die opdracht.

Het opstappen van de bewindsvrouw zorgde vrijdag voor een korte kabinetscrisis.

ANP