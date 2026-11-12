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Jetten sluit ook inhoudelijke aanpassing coalitieakkoord niet uit

Beleid

Vandaag, 17:04

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Ongeacht de uitslag van de stemmingen over het belastingplan zal de coalitie "met elkaar een heel serieuze doorstart moeten maken". Dat zei premier Rob Jetten in het debat over de crisis binnen de coalitie over het belastingplan. Hij zal hiervoor de komende dagen het initiatief nemen.

Over dat belastingplan wordt al weken gesproken, zonder dat coalitiepartijen D66, VVD en CDA het met elkaar eens werden. Deze periode heeft "ook echt wat gedaan met de onderlinge verhoudingen en het vertrouwen in de coalitie en in het kabinet", zei Jetten. "Dat is klip en klaar."

'Ongekende situatie'

De VVD heeft het voornemen om tegen het belastingplan te stemmen als de Kamer het amendement van PRO en Volt steunt. D66 en CDA zijn juist voor die wijziging en willen het belastingplan in aangepaste vorm groen licht geven. Jimmy Dijk (SP) vroeg aan Jetten of er sprake is van een kabinetscrisis als een coalitiepartij het belastingplan wegstemt. "Het is een ongekende situatie, die in alle jaren dat ik hier in Den Haag rondloop zich niet eerder heeft voorgedaan", antwoordde de premier, maar nam het woord 'crisis' niet in de mond.

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Bij die doorstart zal volgens hem moeten worden gesproken over wat niet goed gaat in de onderlinge verhoudingen en hoe beter zaken kunnen worden gedaan met de Kamer. "Dat vraagt reflecties over de samenwerking in het kabinet en in de coalitie, en hoe je je als minderheidscombinatie op een effectieve manier tot het parlement kan verhouden."

De VVD is boos dat D66 en CDA een deal hebben gesloten met PRO en Volt. De liberalen vinden dat er een "fundamentele reset" van het minderheidskabinet moet komen.

Aanpassing coalitieakkoord niet uitgesloten

Jetten sluit niet uit dat de gesprekken over de toekomst van de coalitie ook leiden tot aanpassingen van het coalitieakkoord. Volgens de premier moet niet alleen worden gekeken naar de manier van samenwerken, maar is ook een "inhoudelijke bijstelling" mogelijk. De VVD vindt dat het amendement van PRO en Volt, dat door D66 en CDA wordt gesteund, tegen de gemaakte coalitieafspraken ingaat.

Ondanks de spanningen wil Jetten verder met de huidige drie coalitiepartijen. Een kabinet zonder VVD-bewindslieden is voor hem geen optie. De premier wil onderzoeken hoe D66, VVD en CDA beter kunnen samenwerken en hoe het minderheidskabinet beter kan omgaan met de verschillende meerderheden in de Tweede Kamer.

VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt de term doorstart "iets eufemistischer" dan de reset die zijn partij voor ogen heeft. Als het belastingplan sneuvelt, is volgens hem niet "slechts een doorstart" nodig.

Brekelmans pleit ervoor de stemmingen uit te stellen als het amendement van PRO en Volt wordt aangenomen en het belastingplan daardoor dreigt te worden verworpen. Zo zou Jetten de komende dagen nog de kans krijgen om een oplossing te vinden. "Ik wil er alles aan doen om met elkaar tot een oplossing te komen", reageerde de premier. Na de stemming over de amendementen wil hij bepalen hoe het verder moet.

Door Redactie Hart van Nederland

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