Jehtro start petitie voor dochter Luca (13): 'Onze kinderen zijn geen pakketje'

Leerlingen die uren in een busje of touringcar zitten, te laat op school aankomen of overprikkeld aan de lesdag beginnen. Voor veel ouders met een kind in het leerlingenvervoer is dit herkenbaar. Daarom is deze week in de Tweede Kamer de petitie 'Onze kinderen zijn geen pakketje' aangeboden.

De petitie is ruim 7.000 keer ondertekend en dinsdag aangeboden aan de Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ouders en kinderen waren daarbij aanwezig. Volgens de initiatiefnemers komen de problemen al jaren terug, zonder dat er structureel iets verandert.

Vader en dochter vragen aandacht

Initiatiefnemer Jehtro Geelen startte de petitie voor zijn 13-jarige dochter Luca, die autisme heeft en snel overprikkeld raakt door het leerlingenvervoer. Lange en drukke ritten hebben volgens hem directe invloed op haar schooldag.

"Het vraagstuk rondom de problemen met leerlingenvervoer speelt al zo lang, maar het lijkt steeds te verdwijnen", zegt Geelen. "Ik wil met de petitie het onderwerp weer onder de aandacht brengen en dat ook blijven doen." Volgens Geelen zitten sommige kinderen dagelijks lange tijd in het vervoer, komen ze te laat aan of worden ze verkeerd afgezet, wat extra belasting geeft voor kwetsbare kinderen en hun klas.

Onderzoek bevestigt zorgen ouders

Ook Ouders & Onderwijs was aanwezig bij de overhandiging. De stichting deed afgelopen zomer onderzoek naar het leerlingenvervoer. Daaruit blijkt dat veel ouders vinden dat het vervoer niet goed aansluit bij wat hun kind nodig heeft. Ouders moeten bovendien ieder jaar opnieuw aantonen dat het vervoer niet goed loopt.

Met de petitie vragen ouders de politiek om landelijke normen voor reistijd en kwaliteit en een structurele aanpak.