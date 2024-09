Problemen leerlingenvervoer 'groter dan ooit': Endrie mist lessen door tekort chauffeurs

In het midden en zuiden van het land waren ze alweer begonnen, maar sinds maandag gaan ook leerlingen in het noorden weer naar school. Maar of alle leerlingen in het land ook naar school kúnnen, is door problemen met het leerlingenvervoer nog maar de vraag.

Al jaren zijn er met name bij de start van het nieuwe schooljaar problemen met het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs. Busjes komen te laat of zelfs helemaal niet. Volgens de branche zijn de problemen nu groter dan ooit, vertelt Elijah Delsink van brancheorganisatie LBVSO tegen Hart van Nederland.

"In een paar weken tijd hebben we ongeveer driehonderd klachten binnengekregen. Het lijkt wel alsof het steeds slechter wordt. Alleen deze ochtend al hebben we al vijftig individuele klachten gekregen. Dat is te gek voor woorden", aldus Delsink. Een tekort aan chauffeurs speelt een belangrijke rol bij de problemen met leerlingenvervoer. Maar ook bezuinigingen bij gemeenten zijn een oorzaak, aldus de LBVSO.

Vervoer voor Endrie

Wie over de problemen mee kan praten, is Marianne Duits uit Hei en Boeicop. Haar zoon Endrie zit op het speciaal onderwijs in Utrecht, een half uurtje rijden verderop. Hij zit in een rolstoel vanwege hersenbeschadiging. Normaal wordt hij gehaald en gebracht, maar deze week kan Endrie de hele week geen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Nu moeten Marianne en haar man zelf het vervoer regelen. "Ik heb een flexibele baan maar ik kan mijn zoon niet elke dag naar school brengen. Ik vind het heel vervelend en veel geregeld. Ook bij Endrie levert het veel stress op", zegt Marianne tegen Hart van Nederland. Door de problemen bij het leerlingenvervoer miste hij afgelopen week lessen. " Als de problemen langer blijven voortduren, kan ik het niet meer bolwerken."

Oplossingen

De vervoerder van Endrie, Willemsen de Koning Personen vervoer, zegt dat voor een kleine twintig kinderen van de 325 aangemelde kinderen nog een oplossing wordt gezocht. "Dit betreuren we, want elk kind dat niet op tijd op school is of niet naar school kan, is er natuurlijk een te veel."

Verder erkent de vervoerder dat er sprake is van opstartproblemen. "Door de korte voorbereidingstijd en implementatietijd die we hebben gekregen en het grote (landelijke) tekort aan chauffeurs wisten we op voorhand dat het een enorme uitdaging zou zijn. Hierover hebben wij de ouders van te voren zoveel als mogelijk geïnformeerd."

De vervoerder biedt excuses aan voor de problemen. Ze zeggen er alles aan te doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen door capaciteit te blijven zoeken en chauffeurs te werven, maar ook door in overleg met ouders en gemeenten te kijken naar alternatieven voor taxivervoer.