Maandenlang geen chauffeurs voor leerlingenvervoer: 'Kinderen staan op straat'

Ruim 600 leerlingen in de regio Utrecht kunnen na de zomervakantie niet meer door het leerlingenvervoer naar school worden gebracht. Taxibedrijven kampen met chauffeurstekorten en daardoor weten sommige ouders niet hoe hun kinderen straks naar school moeten gaan. “Na de zomervakantie staan mijn kinderen op straat”, zegt Iris Avezaath tegen Hart van Nederland.

Iris is alleenstaande moeder van twee kinderen: Damian en Charissa. Beide kinderen zitten vanwege autisme en een ontwikkelachterstand op speciaal basisonderwijs. Iedere ochtend worden zij van huis naar school gebracht en worden ze 's middags weer opgehaald. Maar dat houdt dus na de zomer voor een paar maanden op.

Zelf de kinderen van en naar school brengen lukt Iris niet omdat ze altijd avonddiensten binnen de ouderenzorg werkt. “Als dat wel had gekund, dan had ik nooit gebruik hoeven maken van het schoolvervoer”, aldus Iris.

Geen chauffeurs beschikbaar

De gunning voor de komende jaren is onderverdeeld naar twee vervoersbedrijven. Maar dit geldt per januari 2025. Er zijn geen chauffeurs beschikbaar voor de tussenliggende maanden. Ouders zitten dus met de handen in het haar.

Iris: “Ik ben enorm geschrokken. Van september tot na de kerstvakantie moet ik zelf op zoek naar een alternatief. Het geeft stress zo vlak voor de zomervakantie. We hebben zekerheid nodig, maar de vervoerder en gemeente kunnen die niet geven. Het voelt alsof de kinderen op straat staan.”

Overbruggingsperiode

Vervoersbedrijf Connexxion laat aan Hart van Nederland weten dat de verantwoordelijkheid voor het vervoer bij de gemeenten ligt. "Het is aan de opdrachtgever om voor deze periode vervoer te realiseren. Het is gebruikelijk en logisch dat de huidige vervoerder, die de kinderen immers al vervoert, het vervoer in deze periode op zich neemt. Wij betreuren dit ten zeerste aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor de kinderen."

De huidige vervoerder Willemsen de Koning wil niet ingaan op vragen van de redactie; zij verwijzen door naar de gemeenten.

De gemeente erkent het probleem en werkt hard aan een oplossing. "Er is een structureel tekort aan chauffeurs in het leerlingenvervoer en dat nekt zich nu", zegt wethouder Angèle Welting. "We zetten alles op alles om samen met de scholen en de ouders te zoeken naar oplossingen."

'Voor de zomer een oplossing'

Welting begrijpt dat veel ouders nu in de stress zitten en probeert daarom ook vaart achter de zaak te zetten: "We hopen dat we voordat de zomervakantie begint, alle ouders uitsluitsel kunnen geven. Een oplossing komt er hoe dan ook."

Voor Iris en haar kinderen blijft onzekerheid de overhand houden. "Ik hoop dat de zomervakantie van mijn kinderen niet ongewenst extra lang gaat worden. Ik heb nog geen oplossing voor het vervoer en weet niet of die er op tijd komt."