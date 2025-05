Gemeenteraadslid Kees zag problematiek leerlingenvervoer en rijdt nu zelf

De chaos in het leerlingenvervoer is geen onbekend verhaal. Al vaker is er aandacht besteed aan chauffeurstekorten, taxibusjes die niet op komen dagen of kinderen die vergeten zijn. De kinderombudsvrouw, verschillende ouders en lokale politici eisen actie van politiek Den Haag. Gemeenteraadslid Kees uit Leersum kon de ellende niet langer aan zien en is zelf achter het stuur gekropen.

"Ik ben inmiddels 63 jaar en heb niet meer de ambitie om carrière te maken. Ik wil van meer betekenis zijn voor de maatschappij, daarom ben ik een aantal jaren geleden in de gemeenteraad gegaan. Ik kreeg onder andere de portefeuille van het leerlingenvervoer", vertelt Kees aan Hart van Nederland.

Tijdens een raadsvergadering zaten er meerdere ouders op de publieke tribune. "Hun verhalen grepen mij aan. Ik dook in de dossiers en ontdekte de chaos van aanbestedingen, vervoersbedrijven, chauffeurstekorten en noem maar op. Hoe dieper ik in het verhaal zat, hoe meer ik voelde: ik wil onderdeel zijn van de oplossing."

Het salaris als chauffeur zijnde is geen pretje, zegt Kees. "Als chauffeur verdien je geen drol. Ik snap dat het chauffeurstekort er is. Voor mij is het leuk om te doen en zie ik het als extraatje."

Hart van Nederland reed woensdag met hem mee.