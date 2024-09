Schooljaar al maand bezig, maar leerlingenvervoer (ook voor Endrie) nog steeds niet geregeld

Het schooljaar is nu een maand onderweg en nog steeds komen er wekelijks tussen de 40 en 50 meldingen binnen bij Leerlingbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) over het falende leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs. Gemeentes geven aan hun best te doen, maar dat lijkt niet voldoende.

Marianne Duits uit Hei en Boeicoop vertelt in de video bovenaan dit artikel dat ze al sinds het begin van het schooljaar haar zoon Endrie zelf naar school brengt en ook weer ophaalt.

"Gelukkig kan ik het regelen met mijn werk en kan ik er tijd voor vrijmaken, maar sinds de scholen zijn begonnen, is hij nog niet één keer opgehaald door een taxibusje. Hij zit in een rolstoel vanwege zijn hersenbeschadiging, dus ik kan ook niet zomaar iemand anders vragen. Hij moet met een rolstoelbus."

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geven ze aan dat het echt niet overal in Nederland zo slecht gaat en dat ze zich blijven inzetten om samen met gemeenten, onderwijs en vervoerders te werken aan oplossingen voor de knelpunten in het leerlingenvervoer.

"Een aantal gemeenten, zoals Valkenswaard, heeft bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op de zelfredzaamheid van leerlingen door gesprekken te voeren met de ouders en mogelijkheden te bieden zoals e-bikes. Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen."