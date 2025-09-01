Kwetsbare kinderen Nieuwegein worden opgehaald met touringcar: 'Stuiteren van boosheid'

Met het openen van de deuren op scholen in Midden-Nederland wordt er vanaf maandag weer in het hele land onderwijs gegeven en is de zomervakantie nu echt voorbij. Veel ouders leefden hier stiekem naartoe maar voor 200 gezinnen in de regio Lekstroom is het absoluut geen fijne dag.

Vanaf maandag worden kwetsbare kinderen uit Nieuwegein, IJsselstein, de Ronde Venen en Stichtse Vecht namelijk niet meer voor de deur opgehaald en afgezet door de welbekende en vertrouwde 8-persoonsbusjes van vervoerdersbedrijf Willemsen de Koning. In plaats daarvan rijdt er nu, vanwege de personeelstekorten onder de chauffeurs, een grote touringcar die de kinderen ophaalt langs verschillende bushaltes in de wijk. ’s Middags worden ze hier ook weer afgezet.

De ouders van de kinderen, die veelal kampen met medische kwalificaties zoals autisme of syndroom van Down, zijn woedend.

Zo ook Edwin van den Tempel uit Nieuwegein: "In die bus is plek voor dertig kinderen. Sommige kinderen kunnen die prikkels helemaal niet aan. We staan samen met veel ouders te stuiteren uit boosheid over deze oplossing."

Edwins dochter (16) heeft het syndroom van Down. "Lieke, onze dochter, wordt heel snel blauw als ze het koud heeft. Dat heeft te maken met hartproblemen die ze heeft. We hebben dit uiteraard gemeld bij Willemsen de Koning en bij de gemeente, die deze vervoerder inkoopt. Maar meer dan aangeven kunnen wij niet doen. Als we daar in de winter staan en de bus komt te laat, daar moeten we niet aan denken."

Hoog weglooprisico

Een andere ouder, die anoniem wil blijven, laat weten: "Onze zoon heeft een hoog weglooprisico. Hij gaat naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en hij is er wel eens tussendoor geglipt. Hij heeft bijvoorbeeld wel eens een tram naar Hoog Catharijne gepakt."

Hij moet altijd in de gaten worden gehouden, vertelt de ouder. "In de pauze moet er extra op hem worden gelet, hij moet bij aankomst de klas in worden begeleid. Dan rijdt een taxibusje het schoolplein op en wordt hij naar binnen gebracht. Dit kan nu niet, die bus kan het schoolplein niet op. Dan zitten er in die bus twee begeleiders die allebei 12 kinderen moeten begeleiden. Ik heb daar geen vertrouwen in. Ik moet nog kijken of het kan met mijn werk maar ik wil hem zelf naar school brengen."

Willemsen de Koning laat weten dat ze erkennen dat het een ingrijpende aanpassing is en dat ze daarom zorgen voor passende en extra begeleiding. Ervaringen met deze manier van werken in andere plaatsen in de regio zijn volgens het bedrijf overwegend positief. Om het tekort aan chauffeurs op te lossen lopen diverse campagnes.