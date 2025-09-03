Terug

Grote bezuiniging op openbaar vervoer in grote steden geschrapt

Grote bezuiniging op openbaar vervoer in grote steden geschrapt

Beleid

Vandaag, 18:09

De bezuiniging van 110 miljoen euro op het openbaar vervoer rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is voor volgend jaar geschrapt. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf en de NOS. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de bezuiniging ook in 2027 af te wenden.

Tegen de bezuinigingsplannen was de afgelopen maanden protest. Bussen en trams hielden een toeteractie en twee regio-organisaties dienden bezwaar in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens bestuurders stonden de regio's voor een keuze: lijnen schrappen of kaartjes duurder maken.

In juni werd er nog gedemonstreerd tegen de aangekondigde bezuiniging:

Bussen en trams maken kabaal in grote steden tegen Haagse plannen
1:02

Bussen en trams maken kabaal in grote steden tegen Haagse plannen

Waar de 110 miljoen euro voor 2026 vandaan moet komen, is nog niet bekend. Een Kamermeerderheid heeft staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in juli al gevraagd de korting tegen te houden.

ANP

