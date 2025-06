Buschauffeurs toeteren massaal tegen bezuinigingen: 'Zijn ze helemaal betoeterd?'

Wie dinsdagochtend bij een tram- of bushalte in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag stond, werd mogelijk flink opgeschrikt. Honderden ov-chauffeurs lieten om 08.45 uur precies twintig seconden lang hun toeter klinken. De reden: woede over de aangekondigde landelijke bezuiniging volgend jaar van 335 miljoen euro op het openbaar vervoer.

De actie is een protest van chauffeurs die vrezen voor fors minder ritten én hogere prijzen voor reizigers. “Deze bezuinigingen moeten teruggedraaid worden”, zegt Jan van Zanen, voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In die regio moet er 110 miljoen bezuinigd gaan worden. Van Zanen stelt dat dit plan vooral mensen raakt die dagelijks afhankelijk zijn van het ov: ouderen, studenten, mensen met een beperking en werkenden met een kleine beurs.

Ook buschauffeur Adri Sloot uit Den Haag laat van zich horen. Volgens hem is het een "belachelijk idee" om te snijden in het ov. “Zijn ze helemaal betoeterd? Wie verzint zoiets? Ik doe dit werk met hart en ziel voor de mensen die ik dagelijks zie. Zij gaan hier de dupe van worden. Dit moet echt van tafel,” zegt Sloot tegen Hart van Nederland.

Toeteren in de grote steden

Het toeterprotest vond plaats op prominente locaties zoals Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. Via schermen en omroepen werden reizigers geïnformeerd over de actie. De ov-bedrijven willen hiermee een luid en duidelijk signaal afgeven richting Den Haag.

Eerder hielden chauffeurs al een soortgelijke actie waarbij metro’s, trams en bussen in de grote steden 110 seconden stil stonden. Mocht de overheid niet inbinden, dan volgen er mogelijk hardere acties.