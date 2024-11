Extra drukte op de weg blijft uit ondanks staking bij ProRail

Het is vrijdagochtend rustig op de stations Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal. De meeste mensen lijken op de hoogte van de staking van verkeersleiders van ProRail. De staking van verkeersleiders van ProRail lijkt daarnaast ook niet te zorgen voor extra drukte op de weg.

"Het doet een beetje denken aan de coronatijden", zegt een woordvoerder van NS. Op station Utrecht Centraal is het erg rustig. Er zijn wel reizigers, maar de meesten lopen via de stationshal door naar de bus- en tramhaltes. Enkele tientallen mensen wachten echter in de stationshal en op de bankjes tot de treinen weer gaan rijden.

Verstoringen en uitval na de staking

NS waarschuwt dat de treinen na 09.00 uur nog niet volgens dienstregeling zullen rijden. De hele ochtend nog moeten reizigers rekening houden met verstoringen en uitval van treinen. Een vrouw die naar Haarlem moet, had het nieuws over de staking gemist. Ze zegt dat er "nu niks anders op zit dan nog een uur te wachten".

Een NS-woordvoerder op Utrecht Centraal zegt dat het daar een stuk rustiger is dan normaal, en dat is volgens haar ook het beeld op de andere getroffen stations. "Het lijkt erop dat veel reizigers het bericht over de staking bij ProRail hebben meegekregen."

Geen drukte op de weg

Op vrijdag is het in de ochtendspits nooit echt druk, zegt een woordvoerder van de ANWB. "Van een spits is dan niet echt sprake." In de regio's waar wordt gestaakt, staat eigenlijk helemaal geen file, zegt hij. "De files die er staan, staan er grotendeels door incidenten. Van dagelijkse files is amper tot geen sprake."

ANP