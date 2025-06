Stations uitgestorven bij begin NS-staking, drukte op de wegen neemt toe

Het is dinsdagochtend aan het begin van de NS-staking "heel erg rustig" op grote stations als Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal, meldt een woordvoerder van de NS. Doordat NS-medewerkers in de regio's West en Noord-West staken, rijden er in het hele land geen NS-treinen. Vrijdag was dat ook al het geval.

De woordvoerder ziet wel mensen rondlopen op Rotterdam Centraal. Vanaf dat station gaat onder meer de metro naar Den Haag. Winkels van de NS, zoals Julia's en de Kiosk, blijven tijdens de staking open, bij andere winkels is dat aan de winkeliers zelf.

Regionale vervoerders zoals Syntus Utrecht, Connexxion en Keolis staken niet. Hun bussen en treinen rijden gewoon volgens dienstregeling. Ook rijden er dinsdag nog sprinters tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, vier keer per uur. Ook de internationale treinen blijven dinsdag rijden, maar wel veel minder dan normaal. De NS adviseert internationale reizigers om hier in de gaten te houden welke internationale treinen er precies rijden.

Drukte op de wegen

De treinstaking begint haar weerslag te hebben op het wegverkeer. Rond 08.00 uur stond er ongeveer 600 kilometer file op de Nederlandse wegen, waar dat normaal rond dat tijdstip zo'n 450 kilometer is, meldt een medewerker van de ANWB Verkeersinformatie. "Het gaat om de dagelijkse files waar nu nog meer opstoppingen zijn ontstaan, doordat er meer aanbod is", zegt hij.

De ANWB had de extra drukte al verwacht, omdat het treinverkeer in het hele land platligt door een staking van NS-personeel in de regio’s West en Noord-West. Eerder sprak de verkeersdienst nog van een "redelijk normale dinsdagochtend", maar dat beeld is inmiddels veranderd. Vooral in Noord-Holland is het drukker dan gebruikelijk, mede door enkele ongelukken. Het grootste knelpunt zit hem momenteel in een kapotte vrachtwagen op de A2 richting Utrecht bij knooppunt Deil. Volgens Rijkswaterstaat moeten mensen die vanuit knooppunt Hintham richting Utrecht reizen, rekening houden met een extra reistijd van 70 minuten.

Het personeel van NS staakt omdat de vakbonden een loonsverhoging willen van 4 procent, plus 120 euro, om de inflatie bij te benen. NS biedt 2,55 procent en wil niet verder gaan. In 2022 kregen NS-medewerkers er ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, ging het om een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.

Hart van Nederland/ANP