Dinsdag weer grote NS-staking: dit staat je te wachten

De vakbonden van NS-personeel (FNV en VVMC) staken omdat ze een loonsverhoging willen van 4 procent, plus 120 euro. De NS biedt 2,55 procent en wil niet verder gaan dan dat.

In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij. En in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent. Volgens vakbond FNV loopt NS-personeel echter sinds 2019 ruim 5 procent achter op de inflatie.

Het is niet zo dat de vakbonden in het hele land staken, maar NS-treinen staan wel in het hele land stil. De vakbonden zouden eerst alleen in Zuidwest Nederland gaan staken, maar VVMC kondigde zondag aan dat ze ook in een groot deel van Noord-Holland gaan staken. De NS besloot daarop om opnieuw alle treinen in het hele land stil te leggen. "Doordat er nu een groter gebied gestaakt wordt, kunnen we geen betrouwbare dienstregeling bieden."