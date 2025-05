Afvalstaking treft meerdere steden: vuilnis blijft liggen

Verschillende gemeenten passen hun inzameling van afval volgende week aan door een driedaagse staking in de afvalbranche. Medewerkers op meer dan tien afvalverwerkings- en overslaglocaties leggen het werk neer, aldus FNV.

De vakbond is het niet eens met een plan van het kabinet om een geplande heffing op plastic voor bedrijven te schrappen. De bond vreest dat de 567 miljoen euro die de maatregel vanaf 2028 jaarlijks moest opleveren wordt afgewenteld op afvalverwerkers.

Vuilnis wordt begin volgende week niet opgehaald

In Rotterdam wordt van maandag tot en met woensdag geen restafval opgehaald. Voor en na de staking zet de gemeente extra vuilniswagens en personeel in om zoveel mogelijk restafval mee te nemen "en zo de gevolgen voor Rotterdammers te beperken". Ander afval, zoals papier en glas, wordt wel opgehaald. Utrecht meldt dat de gemeente maandag geen groente- fruit- en etensresten en tuinafval kan ophalen. De gemeente verwijst naar de Afvalwijzer-app waarin mensen kunnen zien wanneer de vuilnisophalers langskomen. Ook in verschillende plaatsen in de gemeente De Bilt wordt maandag geen gft-afval opgehaald.

Amsterdam roept inwoners op vuilnis tijdelijk binnen te houden

De gemeente Amsterdam zegt voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo wordt waar mogelijk extra afval ingezameld voorafgaand aan de staking. Ook wordt afval tijdelijk op alternatieve opslaglocaties opgeslagen, zodat de inzameling "deels kan doorgaan". Amsterdam roept inwoners ook op om het afval "indien mogelijk" tijdelijk binnen te houden tijdens de stakingsdagen.

"Ondanks de voorzorgsmaatregelen die we nemen, kunnen we niet uitsluiten dat volle containers, bijplaatsingen, stankoverlast en zwerfafval toenemen", meldt wethouder Hester van Buren. "Ook kan er een achterstand in de inzameling ontstaan die we in de periode erna moeten inlopen."

Het bedrijf dat in Arnhem het restafval ophaalt, kan dat nog enige tijd zelf opslaan. Daardoor wordt het restafval maandag en dinsdag sowieso nog opgehaald in de Gelderse hoofdstad, legt een gemeentewoordvoerder uit. Als inwoners hun afval goed scheiden en daardoor zo min mogelijk restafval wegbrengen, kan er mogelijk ook woensdag nog afval worden opgehaald. Ander type afval, zoals gft, wordt wel opgehaald. De gemeente Stichtse Vecht laat weten dat de ondergrondse containers in de gemeente van maandag 2 juni tot en met woensdag 4 juni minder vaak worden geleegd.

