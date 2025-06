Troep en kapotte vuilniszakken op straat: door staking wordt afval 3 dagen niet opgehaald

Afvalverwerkingsbedrijven in zeker 11 gemeenten staken de komende 3 dagen. Dat betekent dat het afval in onder meer Amsterdam en Den Haag niet wordt verwerkt en dus ook niet wordt opgehaald. Het werk wordt neergelegd omdat het kabinet de afvalverwerkingssector wil laten opdraaien voor de heffing op plastic afval. Het gaat om zo'n 567 miljoen euro.

Vakbond FNV vindt dat de heffing niet aan het einde van de keten, dus bij de verwerking, moet worden opgelegd, maar aan het begin: dus bij de afvalproducerende industrie. Hoe dan ook vreest de sector dat bedrijven naar het buitenland zullen verhuizen, er banen op het spel staan en hoe dan ook de kosten op het bordje van de consument terecht komen. Hart van Nederland ging langs bij de afvalverwerking in Amsterdam om te praten over de staking, is te zien in bovenstaande video.

Wat gebeurt er met het huisvuil in jouw gemeente?

Rotterdam

In Rotterdam wordt van maandag tot en met woensdag geen restafval opgehaald. Voor en na de staking zet de gemeente extra vuilniswagens en personeel in om zoveel mogelijk restafval mee te nemen "en zo de gevolgen voor Rotterdammers te beperken". Ander afval, zoals papier en glas, wordt wel opgehaald.

Utrecht

Utrecht meldt dat de gemeente maandag geen groente- fruit- en etensresten en tuinafval kan ophalen. De gemeente verwijst naar de Afvalwijzer-app waarin mensen kunnen zien wanneer de vuilnisophalers langskomen. Ook in verschillende plaatsen in de gemeente De Bilt wordt maandag geen gft-afval opgehaald.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam zegt voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo wordt waar mogelijk extra afval ingezameld voorafgaand aan de staking. Ook wordt afval tijdelijk op alternatieve opslaglocaties opgeslagen, zodat de inzameling "deels kan doorgaan". Amsterdam roept inwoners ook op om het afval "indien mogelijk" tijdelijk binnen te houden tijdens de stakingsdagen.

"Ondanks de voorzorgsmaatregelen die we nemen, kunnen we niet uitsluiten dat volle containers, bijplaatsingen, stankoverlast en zwerfafval toenemen", meldt wethouder Hester van Buren. "Ook kan er een achterstand in de inzameling ontstaan die we in de periode erna moeten inlopen."

Arnhem

Het bedrijf dat in Arnhem het restafval ophaalt, kan dat nog enige tijd zelf opslaan. Daardoor wordt het restafval maandag en dinsdag sowieso nog opgehaald in de Gelderse hoofdstad, legt een gemeentewoordvoerder uit. Als inwoners hun afval goed scheiden en daardoor zo min mogelijk restafval wegbrengen, kan er mogelijk ook woensdag nog afval worden opgehaald. Ander type afval, zoals gft, wordt wel opgehaald.

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht laat weten dat de ondergrondse containers in de gemeente van maandag 2 juni tot en met woensdag 4 juni minder vaak worden geleegd.

Hart van Nederland/ANP