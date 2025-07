Grote zorgen bij ouderen over onbereikbaarheid ov: 'Ze raken geïsoleerd'

Steeds meer 65-plussers maken zich zorgen over de onbereikbaarheid van het openbaar vervoer (ov). 88 procent vreest dat ze in de toekomst meer problemen krijgen als ze met de bus, tram of trein willen reizen. Dat meldt De Telegraaf op basis van een peiling van ouderenorganisatie ANBO-PCOB.

De zorgen komen door de plannen om flink te bezuinigen op het ov. Hoewel 65-plussers 34 procent korting krijgen als ze reizen met het ov, vindt twee derde van de ondervraagden een kaartje nu al te duur. En dat lijkt alleen maar erger te worden. Ook rijden bussen en treinen minder vaak, of worden lijnen helemaal geschrapt. Een flinke tegenslag voor ouderen, die vaak afhankelijk zijn van het ov om naar familie of de dokter te gaan.

Deze maand maakten honderden ov-chauffeurs twintig seconden lang kabaal uit onvrede over de bezuinigingen, zie je in onderstaande video:

1:02 Bussen en trams maken kabaal in grote steden tegen Haagse plannen

Doordat het ov steeds onbereikbaarder dreigt te worden voor ouderen, raken velen "letterlijk geïsoleerd", zegt Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ANBO-PCOB, tegen de krant. "Bijna 40 procent gebruikt het ov voor medische afspraken, bijna de helft reist ermee naar familie of vrienden. Bezuinigingen zijn niet zomaar een beleidskeuze, maar een sociale ramp in wording."

Bezuinigingen

Reizigersvereniging Rover is deze maand een petitie gestart tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Hoewel het kabinet gevallen is, staan de plannen nog overeind. "We roepen op: stop de bezuinigingen, investeer juist in een sterk en betaalbaar ov. Daarom vragen we iedereen de petitie van reizigersvereniging Rover te tekenen, die net als wij de bezuinigingen teruggedraaid willen zien", aldus Sipkens.