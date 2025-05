Faber over asielopvang: knutselen of koekjes bakken kan wel

Asielminister Marjolein Faber houdt vast aan haar plan om te bezuinigen op de dagbesteding voor asielzoekers. Dat zei de PVV-minister tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Ze moest daar tekst en uitleg geven over het voorstel dat ze vrijdag na de ministerraad presenteerde. Premier Dick Schoof liet later weten dat het plan niet in de kabinetsvergadering is besproken.

Aanleiding voor de discussie is een uitje naar de Efteling dat minderjarigen uit een asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie zouden krijgen, om hen tijdens een feestdag weg te houden uit het Friese dorp. Het reisje werd geannuleerd nadat Faber zich er op X tegen had uitgesproken.

De minister greep de gelegenheid aan om het activiteitenbudget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ter discussie te stellen. Zij wil weten of het "doelmatiger of goedkoper" kan, zei ze dinsdag. "Maar als men een balletje wil trappen, een knutselmiddagje wil organiseren of koekjes wil bakken, dan is daar natuurlijk ruimte voor."

'Tuig'

Bovendien, betoogde Faber, gaat het om jongeren die overlast veroorzaken. "Dat gaan we niet belonen met een duur uitje", aldus de minister. "Gaat u er maar van uit, als we hier geen stokje voor steken, gaat het als een lopend vuurtje rond, en dan krijgen we nog meer van dit soort tuig naar Nederland."

Tweede Kamerlid Kati Piri van GroenLinks-PvdA sprak van de zoveelste "pestmaatregel" van de PVV-minister. DENK-voorman Stephan van Baarle wees Faber op inzamelingsacties waarmee al tonnen zijn opgehaald om asielkinderen toch een leuke dag te bezorgen. "Welwillend Nederland is met meer", hield hij haar voor.

ANP