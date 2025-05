COA houdt vast aan uitje voor asielzoekers, ondanks kritiek Faber

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat het geplande alternatieve uitje voor minderjarige asielzoekers uit het azc in Sint Annaparochie doorgaan, ondanks de tweede ronde kritiek van asielminister Marjolein Faber. Volgens het opvangorgaan vallen recreatieve activiteiten binnen het huidige beleid.

Het COA kan zelf over dit soort zaken beslissen. De organisatie wil op dit moment niet verder reageren op de laatste uitspraak van Faber dat ze wil bezuinigen op het activiteitenbudget voor asielzoekers. "We gaan eerst in gesprek." Dat is volgens de woordvoerder al wel gebeurd na de eerste opmerking van de minister over het Eftelingbezoek. Wat daar is besproken, deelt het COA niet.

De organisatie zegt te staan "voor zijn wettelijke taak om menswaardige opvang en begeleiding voor onze bewoners te realiseren". De woordvoerder verwijst terug naar de eerdere reactie dat recreatie daar onderdeel van is, "zodat ze even hun zorgen kunnen vergeten en weer kind kunnen zijn".

Andere locatie

Door de commotie na de woorden van Faber een week geleden, besloot het COA "vanwege de rust en veiligheid" een andere locatie te zoeken om met de asieljongeren heen te gaan. Daar kunnen ze "buiten het zicht van alle aandacht" van de dag genieten. Het gaat om een groep van zestig jongeren van zo'n 15 tot 17 jaar, de helft is zonder familie in Nederland.

De dag weg van het Friese azc was bedacht om herhaling van onrust in het dorp tijdens feestdagen een jaar geleden, te voorkomen.

ANP