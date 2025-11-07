Terug

Justitieminister geeft toestemming voor traangas in waterkanonnen

Vandaag, 19:17

Demissionair justitieminister Foort van Oosten geeft de politie toestemming voor een tweejarige proef waarbij traangas in het water van waterkanonnen wordt gemengd. Ook krijgt de ME de beschikking over pepperspraybussen met een bereik van 6 tot 7 meter. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de VVD-minister dat hij de noodzaak voor de proeven met zwaardere wapens inzag na de extreemrechtse rellen in Den Haag. Daarbij werden politieauto's in brand gestoken en raakten meerdere agenten en journalisten gewond.

Geweld direct stoppen

Het traangas in de waterkanonnen van de politie moet groepen op afstand houden en ervoor zorgen dat geweld direct stopt. Ook kan het volgens Van Oosten "tactisch" worden ingezet om groepen mensen uit een gebied te weren. De nieuwe bussen pepperspray moeten mensen op afstand houden. Op verzoek van de politie wordt onderzocht of er ook een proef kan komen met luchtdrukwapens en verf in waterkanonnen. Luchtdrukwapens vuren kogels minder snel af dan gewone wapens. Omdat het nog onderzocht wordt, is nog niets bekend over wat voor wapens en kogels het gaat, stelt de politie.

Bonden positief gestemd

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Nine Kooiman spreekt op X van goed nieuws voor de veiligheid van politiemensen. Ook vakbond ACP is verheugd. "Dit is een dag waarop de zon schijnt", vindt algemeen bestuurder Patrick Fluyt. Hij hoopt dat de middelen niet nodig zijn, maar is blij dat agenten er nu over kunnen beschikken. Korpschef Janny Knol zegt dat de politie meer keus uit geweldsmiddelen nodig heeft. "We willen steeds proportioneel reageren: niet méér ingrijpen dan noodzakelijk. Collega's komen nu soms zo in het nauw dat ze het vuurwapen moeten overwegen omdat ze geen 'lichter' geweldsmiddel meer beschikbaar hebben."

Door ANP

