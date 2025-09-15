Agent zwaar mishandeld bij festival Parels van de Stad in Amsterdam

Een agent is zondagavond zwaar mishandeld bij het festival Parels van de Stad. Een 25-jarige man uit Alkmaar is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van de mishandeling.

Bij de uitloop van het evenement aan de Sportparklaan, in de buurt Riekerhaven, ontstond volgens de politie rond 23.00 uur "een opstootje". Toen agenten beveiligingsmedewerkers assisteerden om een aanhouding te verrichten, kwam een man aanlopen die een van de agenten volgens de politie een harde schop in het gezicht gaf.

De agent raakte gewond, maar wist de vermoedelijke dader aan te houden. De agent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

ANP