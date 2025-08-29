Terug

Agenten aangerand en mishandeld bij COA-opvang in Amsterdam

Crime

Vandaag, 15:02

Bij een aanhouding aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost is woensdagavond een agent mishandeld en een andere agent aangerand. Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is daarbij aangehouden, meldt de politie op Facebook. De recherche doet onderzoek naar het incident.

Rond 20.25 uur kreeg de politie een melding van een incident bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Hogehilweg. Terwijl agenten de melding afhandelden, wees een beveiliger hen op een man die geen bewoner van het terrein was en overlast veroorzaakte. Toen de politie de man wilde verwijderen, weigerde hij te vertrekken en werd agressief.

Tijdens de aanhouding sloeg de verdachte een agent hard in het gezicht en greep een andere agent in het kruis. De agenten gebruikten daarop fysiek geweld en een uitschuifbare wapenstok om de man onder controle te krijgen. Hij is vervolgens gearresteerd.

De betrokken agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling en aanranding.

Geen tolerantie voor geweld tegen politie

De politie benadrukt dat agressie en geweld tegen medewerkers onacceptabel zijn. Politiefunctionarissen moeten hun werk veilig en met respect kunnen doen, zonder te worden gehinderd. Dit geldt voor alle medewerkers: van agenten en rechercheurs tot meldkamer- en baliemedewerkers.

