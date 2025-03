Agenten mishandeld in Oldenzaal: vuistslagen, haren uitgetrokken en portofoon vernield

In het centrum van Oldenzaal zijn zondagavond bij verschillende incidenten agenten mishandeld. "Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel", schrijf de politie dinsdag.

Het eerste incident vond plaats rond 19.30 uur aan de Marktstraat. De politie kreeg een melding binnen van een man die onwel was geworden. Het ging om een 58-jarige man uit het Duitse Schüttorf. Hij bleek onder invloed van alcohol en agenten probeerden hem te helpen.

Ze vroegen om zijn identiteitsbewijs, maar de man reageerde agressief en probeerde een agent in het gezicht te slaan. Daarop werd hij vervolgens aangehouden. De man verzette zich hevig; hij vernielde een portofoon en sloeg een agent met zijn vuist in het gezicht. Hij is geboeid overgebracht naar het cellencomplex in Borne en is een dag later weer vrijgelaten.

Haren uitgetrokken

Later op de avond, rond 20.30 uur, werd een 21-jarige man uit Oldenzaal gecontroleerd. Hij had eerder op de dag een gebiedsverbod opgelegd gekregen wegens verstoring van de openbare orde, maar negeerde dit en keerde terug naar het gebied.

Toen de politie hem wilde arresteren, sloeg hij een agent meerdere keren met gebalde vuisten in het gezicht en trok plukken haar uit het hoofd van de politiemedewerker. Om de situatie onder controle te krijgen, gebruikte een andere agent pepperspray. De verdachte, die bekend is bij de politie, werd uiteindelijk ingerekend en wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Hij is in verzekering gesteld.

In beide gevallen hebben de agenten aangifte gedaan van mishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie benadrukken dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. "Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd."