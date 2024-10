Agent door groep van twintig personen op grond geslagen en tegen hoofd geschopt

De politie is dringend op zoek naar getuigen van de brute mishandeling van een politieagent tijdens het Radio NL-evenement in Ridderkerk, dat plaatsvond op zaterdagavond 14 september. De agent werd door een groep personen mishandeld, waarbij hij op de grond werd geslagen en meerdere keren tegen zijn hoofd werd geschopt.

De politie maakt zich al langer zorgen om toenemend geweld tegen agenten. In 2022 maakten we bovenstaande reportage naar aanleiding van een gefilmde zware mishandeling van een agent.

Wat begon als een gezellige avond in Ridderkerk, liep rond 22.15 uur bij het winkelcentrum aan de Baljuwstraat, ter hoogte van een drogisterij uit de hand. Op dat moment ontstonden er spanningen in een groep van zo'n twintig personen. Deze groep verliet het evenement onder politiebegeleiding, maar toen ze bij het winkelcentrum arriveerden, escaleerde de situatie opnieuw. "Zowel binnen de groep als tegen de politie werd er geduwd en getrokken," meldt de politie.

Een agent werd hierbij de groep ingetrokken en viel op de grond. "Toen hij op de grond lag, is hij door meerdere personen geslagen en tegen zijn hoofd geschopt," aldus het bericht van de politie. De mishandelde agent hield ernstig letsel aan zijn hoofd over en zijn gezicht was bont en blauw.

'Vol ongeloof'

De politie laat weten vol ongeloof en verdriet terug te kijken op het geweld. Ze roepen de betrokkenen op zich zo snel mogelijk te melden, anders worden de beelden van het incident openbaar gemaakt. "We kijken vol ongeloof en verdriet terug op dit geweld en willen zo snel mogelijk weten wie hier verantwoordelijk voor zijn."

Getuigen worden gevraagd zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Daarbij hoopt de politie ook op beelden van het incident.