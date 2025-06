Tilburgse vrouw (26) ramt motor en mishandelt agent bij vluchtpoging

Een 26-jarige vrouw uit Tilburg heeft het woensdagavond flink bont gemaakt. Ze botste met haar auto op een motor en reed vervolgens door. Toen agenten haar later wilden aanspreken, reageerde ze agressief en mishandelde ze een van hen. De vrouw is aangehouden. Mogelijk was ze onder invloed van drugs.

Het incident begon rond 20.30 uur, toen een auto en een motor op elkaar botsten. De motorrijder raakte niet gewond, maar de autobestuurster reed na de aanrijding gewoon door. Getuigen gaven een beschrijving van de vrouw en haar auto.

Niet veel later wees een getuige agenten op straat erop dat de vermoedelijke bestuurster aan de overkant stond toe te kijken. Toen een agent de 26-jarige vrouw wilde aanspreken, werd ze agressief. Daarbij raakte de agent gewond en moest hij voor controle naar het ziekenhuis.

Mogelijk drugsgebruik

De vrouw is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent, het verlaten van de plaats van het ongeval, en verzet bij aanhouding. Er is een speekseltest bij haar afgenomen, met een positieve uitslag. Mogelijk had ze drugs gebruikt. Ze zit nog vast en zal worden verhoord.

De politie benadrukt dat geweld tegen hulpverleners nooit wordt geaccepteerd. "De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is erop gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie", schrijft de politie op de website.