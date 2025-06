Jongen uit het niets mishandeld toen hij ketting op fiets legde in Tilburg

Een 16-jarige jongen uit Riel is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het niets in elkaar geslagen door drie jongens uit Goirle. Toen het slachtoffer probeerde te vluchten en de drie jongens hem achterna gingen, kwam er net een politieagent langs.

De 16-jarige jongen fietste met twee vrienden over de Paleisring in Tilburg toen de ketting van zijn fiets viel. De vrienden stopten vervolgens om de fiets te repareren. Terwijl ze daarmee bezig waren, kwam een groep van drie jongens op ze af. Ze begonnen te schelden en werden agressief tegen de 16-jarige jongen.

Mishandeld

De groep jongens schopten het slachtoffer en gaven hem vuistslagen in zijn gezicht. Ook kreeg hij een knietje in zijn rug. Hij raakte door de mishandeling gewond.

Toen de jongen probeerde te vluchten, ging de groep hem achterna. Net op dat moment kwam er een politieagent langs die meteen ingreep. Een van de verdachten, een jongen van 16 uit Goirle, kon toen worden aangehouden, maar de andere twee gingen ervandoor.

Aanhoudingen

Zaterdagmiddag en zondagmiddag zijn ook zij, een 15-jarige en een 16-jarige jongen uit Goirle, aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van mishandeling in vereniging, aldus de politie. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en zijn twee vrienden zijn als getuigen gehoord.

Omdat de verdachten minderjarig zijn hebben ze hun verklaringen afgelegd in het bijzijn van hun ouders en een advocaat. De jongens moeten zich op termijn verantwoorden voor de rechter.