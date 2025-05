Meer filmpjes opgedoken van mishandeling minderjarigen na toetakelen meisje Tiel

De politie in Gelderland doet nog volop onderzoek naar meerdere geweldsfilmpjes waarop te zien is hoe minderjarigen worden mishandeld. Aanleiding was een eerder incident in Tiel, waar op 19 april een meisje slachtoffer werd van een schokkende groepsmishandeling door andere minderjarige meisjes. Van dit voorval circuleerden beelden op sociale media.

De verdachten van de mishandeling in Tiel zijn inmiddels verhoord. Maar het lijkt niet bij dit ene incident te blijven. De politie is nu in contact met slachtoffers die op andere filmpjes zijn te zien. Ook zij zijn minderjarig, bevestigt de politie.

Nieuwe beelden opgedoken

De mishandelingen uit de nieuw opgedoken video's zouden in april 2025 en oktober 2024 hebben plaatsgevonden. Het is nog onduidelijk waar deze gewelddadige incidenten precies gebeurden. Volgens de politie wordt onderzocht of dezelfde groep jongeren die betrokken was bij de mishandeling op 19 april ook iets te maken heeft met deze andere voorvallen.

Er wordt rekening gehouden met een bredere groep verdachten. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers die op dit moment onbekend zijn. De politie roept hen op om zich te melden.

Oproep tot rust

Niet alleen in Tiel, maar ook in omliggende gemeenten als West Betuwe en Buren leeft het incident sterk. “De beelden van de mishandeling van een minderjarig meisje hebben ons diep geraakt,” zeggen de burgemeesters Van Egmond (Tiel) en Stoop (West Betuwe). Ze roepen op tot rust en benadrukken het belang van verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Het onderzoek van de politie loopt nog volop. De hulpdienst benadrukt dat alle informatie welkom is om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.