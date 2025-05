Onschuldige vrouw bedreigd na mishandeling meisje in Tiel: 'Onacceptabel'

Een vrouw is bedreigd na de mishandeling van een meisje in Tiel in april, terwijl ze niets met het incident te maken heeft. Dat meldt de politie. Volgens de politie zijn alle betrokkenen bij de mishandeling inmiddels in beeld en hoort deze vrouw daar niet bij. De bedreiging wordt "onacceptabel" genoemd. Ook wordt gewaarschuwd dat het (online) verspreiden van persoonlijke gegevens met het doel om te intimideren strafbaar is.

Op 19 april werd een meisje door een groep minderjarige meiden mishandeld. Beelden daarvan circuleren online. De politie kent die beelden en roept op te stoppen met die te verspreiden. Omdat alle betrokkenen minderjarig zijn, deelt de politie over hen geen verdere informatie.

Van een mogelijke andere mishandeling gaan ook meerdere video's rond, aldus de politie. "We vragen mensen zich bij ons te melden als hen dit is overkomen zodat de politie daar ook onderzoek naar kan doen." Een woordvoerder wil niet delen of dit gelinkt wordt aan de gebeurtenis in Tiel en of het om dezelfde betrokkenen gaat.

ANP