Groepsmishandeling van meisje zorgt voor woede online, politie waarschuwt voor delen

Op sociale media gaat momenteel een schokkende video rond waarop te zien is hoe een meisje wordt mishandeld door een groep andere meisjes. De beelden zorgen voor veel verontwaardiging en reacties online, waarbij ook namen en adressen van vermeende betrokkenen worden gedeeld. De politie Tiel bevestigt dat het filmpje bekend is en dat er een onderzoek loopt.

"Wij weten wie er bij deze mishandeling betrokken zijn en doen onderzoek naar het incident," meldt de politie in een verklaring. Hoewel er begrip is voor de emoties die de video oproept, vraagt de politie nadrukkelijk om het onderzoek niet te belemmeren. "We roepen mensen op om geen namen en adressen meer te verspreiden. Het delen van persoonsgegevens met als doel iemand te intimideren is strafbaar."

Pluk haar uit hoofd

In de video is te zien hoe een meisje zwaar wordt mishandeld door een groep andere meiden. Ze wordt meerdere keren geslagen en geschopt, terwijl er voortdurend wordt gescholden. Aan het eind van de video wordt er ook nog een grote pluk haar uit haar hoofd getrokken.

De politie benadrukt dat ze de zaak serieus neemt en roept op om meldingen of informatie op de juiste manier te delen via officiële kanalen. Verdere updates over het onderzoek worden op een later moment verwacht.