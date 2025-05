Anthony bewusteloos geslagen na kampioensfeest PSV: 'Ik durf niet meer naar buiten'

Wat een feestelijke avond had moeten zijn, veranderde zondag 18 mei in een nachtmerrie voor PSV-fan Anthony van der Vloet. Die avond vierde hij het kampioenschap van zijn club, maar onderweg naar huis stuitte hij op een man die fietsen aan het vernielen was. Anthony sprak hem daarop aan, maar dat liep volledig uit de hand. De man sloeg hem bewusteloos.

"We liepen weer richting De Aftrap. Opeens zag ik iemand met deelfietsen gooien. Daar stond mijn fiets ook in de buurt. Ik wilde er wat van zeggen. Een goede vriend zei nog: 'Doe het niet.' Toch zei ik tegen de man: 'Waar denk je mee bezig te zijn?' Vervolgens weet ik niks meer. De verdachte zou mij twee klappen hebben gegeven. Het eerste wat ik mij daarna herinner, is dat ik bij het politiebureau ben", vertelt Anthony tegen Hart van Nederland.

Lichamelijke en mentale klachten

Nu, bijna twee weken later, gaat het nog steeds slecht met hem. "Het is een lichamelijke en mentale klap. Een van mijn pupillen is verlamd. Ook heb ik een schaafwond op mijn arm, een hoofdwond op mijn achterhoofd, een dikke knie en opgezwollen ogen en wang. Ook raakt het mij mentaal, want ik durf niet meer in de spiegel te kijken of naar buiten te gaan. Ik schaam mij. Ook slaap ik slecht, want ik zie de beelden nog steeds voor me."

Woensdag deed Anthony aangifte bij de politie. Hij hoopt dat hij de dader ooit kan spreken en confronteren met wat hem is aangedaan. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er aangifte is gedaan en dat er een onderzoek loopt. Verdere details kunnen ze nog niet geven.

Crowdfundactie

Anthony is zelfstandig ondernemer en kan door zijn verwondingen voorlopig niet werken. Om hem te helpen met het betalen van zijn hypotheek en vaste lasten, is zijn stiefdochter een crowdfundactie gestart. Daarmee is op het moment van schrijven al bijna tweeduizend euro ingezameld.